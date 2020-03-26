وزير الخارجية الأمريكي يبحث هاتفياً مع نظيره الألماني جهود مكافحة كورونا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:18 مساءً, 26 مارس 2020 م المناطق _ واشنطن بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني هيكو ماس، الجهود الجارية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وتناول الجانبان العلاقات الثنائية ومواصلة العمل المنسق لمواجهة التحديات العالمية.

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