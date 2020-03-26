محافظ كربلاء يطالب العائدين من السفر لتسجيل بياناتهم ويتوعد المخالفين

طالب محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، الخميس، العائدين من السفر لتسجيل بياناتهم لدى اقرب مركز صحي، فيما توعد المخالفين باجراءات قانونية.
وقال الخطابي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "على المواطنين من اهالي كربلاء المقدسة العائدين من السفر والذين لم يبلغوا عن عودتهم لمدة ٤٨ ساعة الذهاب الى اقرب مؤسسة صحية لتسجيل معلومات عن اسم الدولة التي كانوا مسافرين اليها وتاريخ عودتهم وفحصهم لاجل سلامتهم وعوائلهم والمجتمع".
وتوعد الخطابي "المخالفين الى القضاء"، مشيرا الى انه "سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه مالم يقم بالاجراء المشار اليه اعلاه".
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