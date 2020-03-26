اخماد حريق اندلع في محطة للوقود على طريق اربيل صلاح الدين

افاد مصدر امني، الخميس، بأندلاع حريق في محطة للوقود على طريق اربيل صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع اليوم، بمحطة وقود على طريق اربيل صلاح الدين، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

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واضاف ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.