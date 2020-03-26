15 قرارا.. ما اصدرته خلية الازمة في النجف اليوم

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اجتماعا لخلية الازمة في محافظة النجف الاشرف برئاسة محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري عقد بحضور النائب الاول للمحافظ هاشم الكرعاوي ومدراء الدوائر الامنية والخدمية الممثلة في اللجنة كما حضر الاجتماع نقيب الاطباء والصيادلة ومدير شعبة المخاتير".

واضافت انه "في بداية الاجتماع رحب رئيس الخلية ومحافظ النجف الاشرف بالحضور متمنيا لهم الموفقية في عملهم ومؤكدا ان عيون الناس في المحافظة تشخص اليهم في مواجهة هذا الوباء الخطير"، مبينا انه "تجول في معظم انحاء واحياء المحافظة وفي الوقت الذي لاحظ فيه التزاما ممتازا في بعض المناطق لاحظ عدم الالتزام في مناطق اخرى وهو امر غير مقبول وعلى الجهات ذات العلاقة اخذ دورها في منع هذه التجاوزات وسوف يتم تعزيز الدوريات بسرعة".

وتابعت انه "بعد الاستماع الى اراء ومناقشات الحضور في القضايا المطروحة تقرر مايلي :

1 – توزيع المساعدات يتم من خلال حث المتبرعين على تسليمها الى لجنة الدعم الشعبي لتقوم بدورها بإيصالها الى المستحقين وبالتنسيق مع المختارين والذين يرغبون توزيع المساعدات بانفسهم فيكون التوزيع ضمن الوقت من الساعة ليلا 10- 4 صباحا.

2-حظر التجوال للاشخاص وليس للمركبات فقط وعدم السماح بالحركة ولانريد احتكاكا مع الاجهزة الامنية.

3- اغلاق عيادات الاطباء في المناطق الشمالية كما هو الحال في منطقة شارع المثنى والاسكان وذلك لتقليل الحركة ولأن المنطقة شهدت اصابات كثيرة.

4- اعارة عدد 3 سيارة نوع كوستر من سيارات مجلس المحافظة لدائرة الصحةعلى ان يتم اعادتها عند انتهاء الازمة.

5- توجيه دائرة البلدية بجعل دوام موظفيها من سكنة الاقضية والنواحي في الرقعة الجغرافية لسكنهم مع ترك اعمال التزيين في هذه المرحلة وحصر اعمال التنظيفات اثناء الليل.

6- تقليص اعداد العاملين في مطار النجف الاشرف الى مانسبته 10% وللاختصاصات المطلوبة فقط.

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7- تقرر ان تغلق الاسواق والمحال التجارية ومحلات بيع الفواكه والخضر في اوقات محددة في الاحياء والمركز والاقضية والنواحي للحد من الحركة السكانية.

8- السماح لموظفي تجارة الحبوب بالتنقل والدوام.

9- مفاتحة وزارة المالية لتقديم منحة الى دائرة ماء ومجاري النجف الاشرف بقيمة 400 مليون دينار.

10- الثناء على توجيه سماحة السيد مقتدى الصدر اعزه الله بتعليق صلاة الجمعة يوم غد في مسجد الكوفة.

11- توجيه اعلام الصحة والاعلام الحكومي للتحرك على ائمة المساجد لبث التوعية الصحية من خلال مكبرات الصوت في الجوامع والحسينيات.

12- التأكيد على دائرة الصحة لتحديد اولوياتها وخططها المستقبلية في التعامل مع المستجدات.

13- التوجيه بتقديم الكشوفات اللازمة لإحتياجات ومتطلبات الموجودين في الحجر الصحي.

14- التأكيد على تشكيل لجان في المناطق الشعبي ومن ابناءها لتقديم الدعم والاسناد للجهات الصحية والقوات الامنية.

15- وضع خطة امنية جديدة ومحكمة لمناطق الاحياء الشمالية لتلافي حالات عدم تطبيق حظر التجوال.