الخارجية تثمن مبادرة السعودية بتسهيل عودة 54 معتمرا عراقيا

وقال المُتحدّث باسم الوزارة أحمد الصحّاف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه تم "الوزارة بعثت مُذكّرة إلى سفارة الرياض لدى بغداد تُثمّن فيها مُبادَرة السعودية بتسهيل عودة (54) مُعتمِراً عراقيّاً عالقين في جدة".

واضاف ان "السعودية اعفت المعتمرين من الغرامات وامنت وسيلة لنقلهم إلى البلاد".