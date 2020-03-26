كورونا يطرق أبواب برشلونة للمرة الثانية

2020-03-26 | 19:53
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كشفت صحيفة "La Vanguardia" الكتالونية عن ثاني الحالات المُصابة في نادي برشلونة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، المنتشر في العديد من البلدان بالعالم.
ولكن "La Vanguardia" قد أفادت منذ قليل عبر موقعها الرسمي بثاني الإصابات في برشلونة، وهذا المرة لرئيس القسم الطبي بالنادي، رامون كانال.
أيضًا، تعرض الطبيب الخاص بفريق كرة اليد، جوسيب أنتوني جوتيريز، للإصابة بفيروس كورونا، وكلاهما يتلقيان العلاج المناسب للتعافي من الوباء.
الجدير بالذكر أن حتى الآن لم تظهر أي حالات داخل فريقي كرة القدم والسلة بنادي برشلونة، بينما ظهرت حالات أخرى في بعض الأندية الإسبانية مثل إسبانيول، ديبورتيفو ألافيس وفالنسيا.
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