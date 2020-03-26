كورونا يطرق أبواب برشلونة للمرة الثانية

وكانت "موندو ديبورتيفو" قد أكدت قبل أيام على إصابة كشاف برشلونة في البرازيل، أندريه كوري، بفيروس كورونا إلى جانب زوجته ولكن حالتهما مستقرة ولم يكونا بحاجة للدخول إلى المستشفى.

ولكن "La Vanguardia" قد أفادت منذ قليل عبر موقعها الرسمي بثاني الإصابات في برشلونة، وهذا المرة لرئيس القسم الطبي بالنادي، رامون كانال.



أيضًا، تعرض الطبيب الخاص بفريق كرة اليد، جوسيب أنتوني جوتيريز، للإصابة بفيروس كورونا، وكلاهما يتلقيان العلاج المناسب للتعافي من الوباء.

الجدير بالذكر أن حتى الآن لم تظهر أي حالات داخل فريقي كرة القدم والسلة بنادي برشلونة، بينما ظهرت حالات أخرى في بعض الأندية الإسبانية مثل إسبانيول، ديبورتيفو ألافيس وفالنسيا.

