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كورونا يطرق أبواب برشلونة للمرة الثانية

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2020-03-26 | 19:53

كورونا يطرق أبواب برشلونة للمرة الثانية

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كشفت صحيفة "La Vanguardia" الكتالونية عن ثاني الحالات المُصابة في نادي بفيروس المستجد، كوفيد 19، المنتشر في العديد من البلدان بالعالم.
وكانت "موندو ديبورتيفو" قد أكدت قبل أيام على إصابة كشاف برشلونة في البرازيل، أندريه كوري، بفيروس كورونا إلى جانب زوجته ولكن حالتهما مستقرة ولم يكونا بحاجة للدخول إلى المستشفى.

ولكن "La Vanguardia" قد أفادت منذ قليل عبر موقعها الرسمي بثاني الإصابات في برشلونة، وهذا المرة لرئيس القسم الطبي بالنادي، رامون كانال.


أيضًا، تعرض الطبيب الخاص بفريق كرة اليد، جوسيب أنتوني جوتيريز، للإصابة بفيروس كورونا، وكلاهما يتلقيان العلاج المناسب للتعافي من الوباء.

الجدير بالذكر أن حتى الآن لم تظهر أي حالات داخل فريقي كرة القدم والسلة بنادي برشلونة، بينما ظهرت حالات أخرى في بعض الأندية الإسبانية مثل إسبانيول، ديبورتيفو ألافيس وفالنسيا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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