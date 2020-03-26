إلغاء جميع نتائج المسابقات الصغيرة في إنجلترا

كورونا ظهر بين أعضاء أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أعلن نادي برايتون إصابة أحد لاعبيه بالفيروس، وكذلك آرسنال، بإصابة مديره الفني ميكيل أرتيتا، وتشيلسي كشف عن إصابة لاعبه هودوسون أودي، كما أعلن ليستر سيتي دخول 3 لاعبين الحجر الصحي لاشتباه إصابتهم بالفيروس، وكذلك نادي بورنموث أكد أنّ حارس مرماه البولندي أرتور بوروك، إلى جانب 4 أعضاء آخرين من الفريق الأول، ظهرت عليهم أعراض الفيروس.
رابطة الدوري الإنجليزي كانت أعلنت بعد إصابة أرتيتا الذي تعافى من الفيروس، تأجيل الدوري حتى 5 أبريل القادم، ولكن مع ظهور الحالات بين أعضاء أندية الدوري، وكذلك في الدرجة الأولى "تشامبيون شيب"، تقرر التأجيل مجددًا حتى 30 أبريل.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فمن المتوقع ألا يتم استئناف الدوري الإنجليزي مجددًا يوم 30 نيسان، حيث توجد نية لتأجيل المُسابقة لفترة أطول.
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، كان أصدر قرارات بفرض حظر كامل على البلاد، وإغلاق المطاعم والحانات والمتاجر غير الضرورية والمسارح ودور العبادة بشكل مؤقت.
وأوضحت الصحيفة، أنه "ستعقد عدة اجتماعات بين مسؤولي الدوري الإنجليزي، وكذلك أندية التشامبيونشيب، من أجل تمديد الإيقاف لوقت لاحق".
وأشارت الصحيفة إلى أن "عدم خوض اللاعبين للتدريبات لأكثر من أسبوعين، يعني أنّ عودة الدوري في 30 أبريل لن تكون واقعية، في ظل الحظر المفروض على المملكة المُتحدة".
يُذكر أنّ الاتحاد الإنجليزي كان أكد في بيانه، أنه سينظر في كل الخيارات المُتاحة، لاستكمال مباريات كأس الاتحاد، كما أنّ كما إنه قرر أيضًا إلغاء دوريات السيدات من المستوى الثالث إلى السابع، وإنهاء الموسم كذلك.
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