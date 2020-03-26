بسبب كورونا.. نائب يطالب شركات الهاتف النقال بالغاء اجور الاتصال والانترنت

وقال الربيعي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نطالب شركات الهاتف النقال بإلغاء اجور الاتصالات والإنترنت لجميع المواطنين نتيجة للظروف الراهنة او تقليل التكلفة كحد أدنى"، مشيرا الى أن "الأزمة الحالية تدعو الجميع للتكاتف ومساعدة المواطنين لاسيما ان الوضع الحالي قد يستمر لمدة أطول من المتوقع".وأضاف، أن "الكثير من العراقيين هم من اصحاب الدخل المحدود وعملية الوقوف معهم تتطلب مشاركة جميع الجهات الرسمية وغيرها لعبور هذه المِحنة"، داعياً شركات الهاتف النقال الى "المشاركة في تقليل تلك الصعاب والتحديات بوجه المواطن من خلال الغاء اجور الاتصال او اخذ اجور رمزية لا تزيد من العبء على كاهل المواطن".

ودعا الربيعي، لجنة الخدمات النيابية الى "اخذ دورها من خلال مراقبة ومتابعة عمل تلك الشركات وايضاً الجهات الخدمية الاخرى التي هي على تماس مباشر مع المواطن الذي يواجه تحديات جمة في الوقت الحالي".