ماذا قال الرئيس الصيني في رسالته قادة العالم؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الصيني شي جين، إن الدول ينبغي أن تتكاتف معا للحيلولة دون دخول العالم في ركود بسبب تفشي فيروس كورونا.



وأفادت وسائل إعلام رسمية، بأن "شي" قال في تصريحات خلال قمة استثنائية لزعماء مجموعة العشرين بشأن جائحة كوفيد-19 عقدت عبر الفيديو "يضر الوباء بالإنتاج والطلب العالميين بشتى الطرق، والدول بحاجة إلى أقصى استخدام لسياساتها على صعيد الاقتصاد الكلي وتنسيقها ومنع الاقتصاد العالمي من السقوط في الركود.

"يجب تطبيق السياسات المالية والنقدية بشكل فعال، وينبغي تعزيز تنسيق القواعد المالية، ويجب على الدول العمل سويا لحماية استقرار سلاسل الإمداد الصناعية العالمية".

وذكرت وسائل الإعلام الصينية أن شي حث أيضا الدول الأخرى الأعضاء في مجموعة العشرين على خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز وتسهيل التجارة.

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وقال إن الصين ستكثف الواردات وتزيد الاستثمار الأجنبي مع الاستمرار في تطبيق سياسة مالية نشطة وسياسة نقدية حصيفة.

وبحسب بيان مشترك، قال زعماء مجموعة العشرين إن إجراءات مختلفة جارية لحماية اقتصاداتها ستضخ خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الصينية، الخميس، إنه في إطار ذلك، فإن الصين تنفذ إجراءات، أغلبها في مجال الانفاق العام، بقيمة 344 مليار دولار في حربها ضد تفشي فيروس كورونا.

وبدأ اجتماع القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الخميس، لبحث أزمة انتشار فيروس كورونا.

وتناقش القمة سبل المضي قدما في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.

ويتحدث زعماء مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى عن طريق شبكة تلفزيونية مغلقة عن سبل مكافحة فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية مع ارتفاع عدد المصابين به على مستوى العالم إلى 471 ألف مصاب، وعدد الوفيات الناجمة عنه إلى 21 ألفا.