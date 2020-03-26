شكرا لقرائتكم بريطانيا تسجل 115 حالة وفاة في يوم واحد.. والحصيلة 578 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجلت بريطانيا للمرة الأولى أكثر من مئة حالة وفاة في 24 ساعة من جراء فيروس كورونا المستجد الخميس، مع وفاة 115 شخصا أصيبوا بالفيروس. وأورد الموقع الرسمي للحكومة البريطانية "مع حلول الساعة الخامسة مساء (17,00 ت غ)، توفي 578 شخصاً في المملكة المتحدة كانت قد ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد-19)"، بعد أن كان قد بلغ عدد الوفيات 463 الأربعاء.

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