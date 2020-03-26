بول ضاهر: من المهم اجراء اعداد كبيرة من فحوصات الكورونا في مختلف المناطق

أشار مستشار رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ للشؤون التربوية بول ضاهر، في حديث تلفزيوني إلى أن "رئيس الجمهورية و​مجلس الوزراء​ ومع بداية أزمة كورونا في لبنان وضعوا مخططا لمواجهة الوباء من خلال اللامركزية عبر ​المستشفيات الحكومية​، وهذا ال​سياسة​ المتبعة تخفف الأعباء عن الناس وتحد من تنقلهم".

وراى ضاهر أن "من المهم اجراء اعداد كبيرة من فحوصات ​الكورونا​ في مختلف المناطق اللبنانية، واثني على مبادرة أطباء التيار الوطني الحر في هذا الإطار".