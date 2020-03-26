أشار مستشار رئيس الجمهورية ميشال عون للشؤون التربوية بول ضاهر، في حديث تلفزيوني إلى أن "رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومع بداية أزمة كورونا في لبنان وضعوا مخططا لمواجهة الوباء من خلال اللامركزية عبر المستشفيات الحكومية، وهذا السياسة المتبعة تخفف الأعباء عن الناس وتحد من تنقلهم".
وراى ضاهر أن "من المهم اجراء اعداد كبيرة من فحوصات الكورونا في مختلف المناطق اللبنانية، واثني على مبادرة أطباء التيار الوطني الحر في هذا الإطار".
كانت هذه تفاصيل خبر بول ضاهر: من المهم اجراء اعداد كبيرة من فحوصات الكورونا في مختلف المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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