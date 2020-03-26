بلدية كفرتبنيت: تم اجراء فحص الكورونا لشخصين لا يقطنان في البلدة بإنتظار النتائج

شارت بلدية كفرتبنيت إلى أنه "كثُرت منذ صباح اليوم على مجموعات الواتساب أحاديث و إشاعات تتحدث عن وجود أربعة حالات كورونا في البلدة و تبيانا للواقع و دحضا للشائعات يهمنا توضيح أن ليل الأمس تواصلت الجهات المعنية مع البلدية وأُبلغنا عن وجود شخصين من البلدة ظهرت لديهم عوارض الفيروس و قد نقلوا إلى المستشفى، و بعد التدقيق تبين أنهما الشاب ع. ط و السيدة ز. ح (حامل) وهما لا يقطنان في البلدة، وأجريت الفحوصات اللازمة للشخصين و نحن بانتظار النتائج التي من المتوقع صدورها يوم الغد، علما ان السيدة الحامل وضعت مولودتها و هي بحالة جيدة و أجري الفحص للمولودة و أتت نتيجته سلبية".

وفي بيان لها، أهابت البلدية بمطلقي الأخبار غير المستندة إلى مصادر موثوقة التوقف عن ذلك لان الوقت الراهن لا يسمح بمثل هكذا أعمال تبث حالة من الذعر و القلق بين الأهالي، لا سيما انه ليس سرا او أمرا شائنا و سنقوم بإعلامكم بكل جديد فور صدور النتائج الرسمية