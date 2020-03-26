شارت بلدية كفرتبنيت إلى أنه "كثُرت منذ صباح اليوم على مجموعات الواتساب أحاديث و إشاعات تتحدث عن وجود أربعة حالات كورونا في البلدة و تبيانا للواقع و دحضا للشائعات يهمنا توضيح أن ليل الأمس تواصلت الجهات المعنية مع البلدية وأُبلغنا عن وجود شخصين من البلدة ظهرت لديهم عوارض الفيروس و قد نقلوا إلى المستشفى، و بعد التدقيق تبين أنهما الشاب ع. ط و السيدة ز. ح (حامل) وهما لا يقطنان في البلدة، وأجريت الفحوصات اللازمة للشخصين و نحن بانتظار النتائج التي من المتوقع صدورها يوم الغد، علما ان السيدة الحامل وضعت مولودتها و هي بحالة جيدة و أجري الفحص للمولودة و أتت نتيجته سلبية".
وفي بيان لها، أهابت البلدية بمطلقي الأخبار غير المستندة إلى مصادر موثوقة التوقف عن ذلك لان الوقت الراهن لا يسمح بمثل هكذا أعمال تبث حالة من الذعر و القلق بين الأهالي، لا سيما انه ليس سرا او أمرا شائنا و سنقوم بإعلامكم بكل جديد فور صدور النتائج الرسمية
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية كفرتبنيت: تم اجراء فحص الكورونا لشخصين لا يقطنان في البلدة بإنتظار النتائج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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