مصلحة الابحاث في تل عمارة: احتمال هطول أمطار موحلة بسبب الغبار صباح غد

أفادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة رياق عن "احتمال هطول ​أمطار​ موحلة بسبب الغبار في الاجواء، صباح غد الجمعة، ما قد يتسبب بانزلاق السيارات، لذا يطلب من السائقين الذين يخرجون خلافا للتعبئة العامة الانتباه في قيادة السيارات".

وكانت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية قد أفادت بأن الطقس المتوقع في لبنان يوم الجمعة غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة دون تعديل يذكر درجات الحرارة صباحاً، لتبدأ بالانخفاض ابتداءً من بعد الظهر مع ظهور غبار في الاجواء، بينما تتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الداخلية و الجنوبية .

أما السبت، غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احياناً مع رياح ناشطة تصل الى حدود ال٧٠ كلم /س واحتمال حدوث برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق.

والأحد، غائم جزئياً الى غائم مع استقرار في درجات الحرارة و تتساقط امطار تكون غزيرة احياناً و ثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر و ما فوق ورياح ناشطة صباحاً.