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إتهامية وجنايات الشمال أصدرتا 40 قرار تخلية سبيل وفق آلية البوابة الالكترونية

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باشر عدد من الدوائر القضائية في قصور العدل في بيروت وسائر المحافظات العمل وفق آلية "البوابة الإلكترونية" بالتنسيق مع نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس اللتين إستحدثتا ما يعرف بمركز الإتصال (call center) لتلقي طلبات تخلية السبيل من أماكن التوقيف.

ووفق الآلية المتبعة ،أصدرت الهيئة الإتهامية في الشمال اليوم 25 قرار تخلية سبيل، في ما أصدرت جنايات الشمال 15 قرار تخلية، بعضها من دون كفالات مالية أو كفالات مخفضة توضع كسلف لدى الأقلام.

يشار الى أنه يمكن لسائر المحاكم في محافظة الشمال إرسال طلبات تخلية السبيل مع الوكالة أصولا عبر العنوان الإلكتروني: [email protected]

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