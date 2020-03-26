مسلّم: القوى الأمنية مجبرة على أن تكون صارمة في هذه المرحلة

أشار رئيس شعبة العلاقات العامة في ​​قوى ​الأمن​ الداخلي​​ العقيد ​جوزيف مسلم، إلى أن "​القوى الأمنية​ مجبرة على أن تكون صارمة في هذه المرحلة"، لافتاً إلى أن "المحاضر التي يتم تسطيرها بحق المواطنين تهدف إلى إلزام الناس بالالتزام بقرارات التعبئة العامة".

وأوضح مسلّم، خلال حديث تلفزيوني، أنه "تم حتى الـ 25 من آذار الحالي، تسطير حوالي 1500 محضر بحق أشخاص أو بحق مؤسسات غير مستثناة من قرار التعبئة العامة، أو تلك التي لا تلتزم بمعايير ​السلامة العامة​ او مواعيد الإقفال".

كما نوّه بأن "القضاء هو الذي يحدد قيمة المحاضر، ولكن محضر المخالفة لقرار اداري يتراوح بين 100 و 600 الف ليرة".