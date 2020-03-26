بلدية دده: لا اصابات بالفيروس في البلدة

اعلنت بلدية دده في بيان، انه "بناء على ما يتم تداوله عن احتمال وقوع إصابة بفيروس ​الكورونا​ للمواطنة ل. ج. ج، وهي تعمل في معمل بالبلدة، فقد أظهرت الفحوصات الطبية عدم اصابتها بالفيروس"، وطلبت البلدية "من أبناء القرية العاملين في المعمل وعائلاتهم إلتزام الحجر الصحي الإلزامي في منازلهم و عدم الخروج حرصا على السلامة العامة".

ووضعت البلدية نفسها و"خلية الأزمة بتصرف الاهالي لتأمين كل المستلزمات الضرورية"، ودعت الاهالي الى "اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة واتباع تعليمات الجهات الرسمية حفاظا على سلامتهم".