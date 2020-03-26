الحكومة الأردنية تعزل محافظة إربد عن غيرها من المحافظات بشكل كامل

أعلنت رئاسة الوزراء في ​الأردن​ "عزل محافظة أربد عن باقي المحافظات بشكل كامل"، مشددةً على منع الدخول والخروج من المحافظة لغير المصرح لهم بذلك".

وشددت الرئاسة على أن هذه الخطوة "هدفها حماية للمناطق الأخرى التي لم يتم الاشتباه بحالات إصابة فيها، بحيث سيتم عزل قصبة أربد والمناطق التابعة لها عن باقي مناطق المحافظة، وهي إيدون وجحفية وسوم الحصن والصريح وحبكة".

ويأتي قرار العزل في إطار حزمة الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة، للحد من تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

بالتوازي، أعلن الجيش الأردني توليه حماية محافظة إربد، وضمان تطبيق قانون حظر التجول فيها.