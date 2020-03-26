الأمانة العامّة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك دعت المؤمنين لمشاركة البابا الصلاة يوم الجمعة

أشارت الأمانة العامّة ل​مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك​ إلى انه "تجاوبًا مع دعوة قداسة ​البابا فرنسيس​ لمشاركته الصلاة من أجل سلام العالم وخلاصه من الوباء، والحصول على الغفران الكامل في هذا الزمن الّذي يتعذّر فيه على المؤمنات والمؤمنين ممارسة سرّ التوبة، نظرًا للقيود المفروضة لجهة عدم التنقل وعدم التجمّع وعدم الاحتكاك، وتجاوبًا مع نداء غبطة البطريرك الكاردينال ​مار بشاره بطرس الراعي​ الكليّ الطوبى، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، ومع أصحاب الغبطة بطاركة الكنائس الشرقيّة في لبنان، تدعو الأمانة العامّة للمجلس جميع المؤمنات والمؤمنين أبناء الكنائس الكاثوليكيّة في لبنان، الى مشاركة قداسة البابا فرنسيس الصلاة من بازيليك القديس بطرس في روما، وذلك نهار الجمعة 27 آذار في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت روما أي السابعة مساءً بتوقيت بيروت،حيث سيمنح قداسته في نهاية الاحتفال البركة الرسوليّة الى مدينة روما والعالم مع الغفران الكامل لجميع المؤمنين المشاركين من منازلهم، وذلك وفق الترتيبات التي أصدرتها "محكمة الغفرانات" في روما المرفق نصّها بهذا البيان".

وفي بيان لها وزعه ​المركز الكاثوليكي للاعلام​، شكرت الأمانة العامّة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك "جميع وسائل الإعلام على مساهمتها في نقل وتغطية هذا الحدث العظيم، ونسأل الله أن يقبل صلواتنا وتوبتنا، وأن يُخلّص العالم ووطننا الحبيبمن هذا الوباء، ولتكن هذه الصلاة عضدًا للأطباء والمسعفين والممرضات والممرضين الّذين ينقلون من خلال خدمتهم الجليلة وجه المسيح طبيب الأرواح والأجساد، ولتكن هذه المشاركة استعدادًا روحيًّا عميقًا لعيش فرح القيامة والخلاص ".