وزيرة الداخلية البريطانية: لاعتقال وتغريم مخالفي الحجر المنزلي

أشارت وزيرة الداخلية البريطانية ​بريتي باتيل​، إلى أن "رعايا المملكة الذين يخالفون ​الحجر المنزلي​ المفروض بسبب ​فيروس كورونا​، سيواجهون اعتقالاً وغرامات".

ويأتي ذلك في إطار القواعد الجديدة التي اعتمدتها ​الحكومة البريطانية​، والتي تمكّن أفراد الشرطة من مطالبة المارة بالتوجه إلى منازلهم وتوقيف مخالفي الحجر المنزلي.

كما تجيز هذه القواعد فرض غرامة قدرها 60 جنيهاً إسترلينياً، مع إمكانية تخفيضها إلى 30 جنيهاً، حال تم دفعها خلال 14 يوميا، وفي حال تكرار المخالفة ستكون الغرامة 120 جنيها.

وفي هذا الإطار شددت باتيل على أن "رئيس الوزراء كان واضحا بشأن ما يجب أن نقوم به، أي البقاء في البيت وحماية منظومتنا للرعاية الصحية وإنقاذ حياة الناس"، مشيدةً "بجهود الهيئات المعنية الرامية لمنع انتشار الفيروس في بريطانيا".