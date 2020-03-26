لجنة إدارة الأزمات بالدوحة: لإغلاق كافة الأعمال التجارية غير الضرورية

أصدرت لجنة إدارة الأزمات في العاصمة القطرية ​الدوحة​، "قراراً بإغلاق كافة الأعمال التجارية غيرالضرورية بشكل تام، ابتداء من الغد، على خلفية تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد".

بالتوازي، أعلنت ​وزارة الصحة​ القطرية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى 549 حالة، بعد تسجيل 12 إصابة جديدة بالعدوى.

وكان مكتب الاتصال الحكومي في قطر، أعلن في وقت سابق، إغلاق كافة محال الصرافة في الدولة بصورة مؤقتة، للحد من انتشار الفيروس، لافتاً إلى أن "كافة البنوك ومحال الصرافة العاملة في الدولة ستوفر خدمة التحويل الإلكتروني بكل سهولة، سواء عبر الإنترنت أو تطبيقات الهواتف الذكية المجانية".