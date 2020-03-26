السلطات المصرية: 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد

أعلنت السلطات المصرية تسجيل 39 اصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، توازياً مع تسجيل 3 وفيات جديدة.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء المصري ​مصطفى مدبولي​، أن الحكومة "بدأت بتخفيض التجمعات ومنع الاختلاط بين العاملين في أجهزتها"، لافتاً إلى أنها "تحرص على ألا تؤثر القرارات على حركة الاقتصاد وخاصة في المصانع ومواقع الإنشاءات".

كما وجه مدبولي "بتنظيم حركة النقل سواء القطارات أو ​مترو الأنفاق​، حتى لا يحدث التزاحم الشديد الذي شهده اليوم الأول لتطبيق قرارات حظر التجوال، بما يصب في صالح الحفاظ على سلامة المواطنين والمجتمع وتجنب الآثار السلبية لمثل هذا التزاحم".