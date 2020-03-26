السلطات الأردنية: تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​السلطات الأردنية​، "تسجيل 40 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستحد "​كوفيد 19​"، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 212 حالة".

وكان رئيس الوزراء الأردني ​عمر الرزاز​، أعلن في وقت سابق، "تقليص الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد، حيث سمح بفتح المحال الصغيرة في الأحياء لتأمين حاجات المواطنين الأساسية، توازياً مع السماح للمطاعم بتأمين الخدمات للمواطنين عبر خدمة التوصيل.

كما شدد الرزاز على أن "حال وجود مشاهد تدافع، سيتم إغلاق المحال أو المنشآت التي تحدث فيها تجاوزات"، لافتاً إلى أنّ السلطات "ستستمر بمنع حركة المركبات منعاً باتّاً".