تسجيل 365 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا خلال 24 ساعة

أكدت السلطات الفرنسية تسجيل 365 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرنفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1696 حالة.
كما لفتت السلطات إلى أن عدد المصابين بهذا الفيروس تجاوز 29 ألف إصابة، بعد تسجيل نحو 4 آلاف إصابة في يوم واحد.
وكان قانون الطوارئ الصحية في فرنسا، دخل حيز التنفيذ بعد أن تم إقراره في البرلمان.
من جهته، شدد رئيس الحكومة إدوار فيليب على أن هذا القانون يقضي بفرض غرامات إضافية على مخالفي حظر التجول، وإغلاق الأسواق المفتوحة، مع إعطاء البلديات صلاحية استثناء بعض هذه الأسواق في القرى والبلدات والمدن الصغيرة التي تعتمد عليها اعتمادا أساسيا للحصول على احتياجاتها الغذائية.
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