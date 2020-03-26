السلطات البريطانية تعلن تسجيل 113 حالة وفاة جراء كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت ​السلطات البريطانية​ تسجيل 113 حالة وفاة في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية، عقب إصابتهم ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فرض في وقت سابق، قيود صارمة جديدة على ممارسات الحياة اليومية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث طالب المواطنين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الضرورية أو أداء تمرينات رياضية يومية أو لقضاء حاجة طبية ملحة، علاوة على الذهاب إلى العمل طالما كان ذلك ضروريا للغاية.

كما أمر بغلق المتاجر التي لا تبيع سلعا ضرورية، وحظر تجمع أكثر من شخصين لا ينتمون إلى نفس الأسرة.