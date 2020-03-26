عبد الصمد: لجنة خاصة بحثت أوضاع اللبنانيين في الخارج والذين يرغبون بالعودة

أعلنت وزيرة الاعلام ​منال عبد الصمد​ في تصريح لها من السراي الحكومي، أنه "اجتمعت لجنة خاصة لبحث أوضاع اللبنانيين الموجودين في الخارج والذين يرغبون بالعودة الى بلدهم وناقشت وضعهم من الشق التقني والشق اللوجستي"، موضحة ان "على من يرغب من اللبنانيين الموجودين في الخارج بالعودة إلى لبنان بعد 12 نيسان ملء استمارات وذلك بالتنسيق بين ​وزارة الخارجية​ و​الامن العام​".

وأوضحت "اننا توجهنا بتوصية إلى ​وزارة الصحة​ لتعزيز القدرة الاستيعابية للخط الساخن للكورونا بسبب الضغط الهائل عليه".

وكشفت عبد الصمد أنه "تم الاتفاق على وضع آلية طارئة قبل 30 آذار لتسهيل التحويلات المصرفية للطلاب اللبنانيين الموجودين في الخارج".