AFP: الإصابات المعلنة بكورونا المستجد تتجاوز 500 ألف إصابة

افادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن "الإصابات المعلنة بكورونا المستجد تتجاوز 500 ألف إصابة".
وفي وقت سابق حذّر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس من أن الوباء الذي بات يجبر أكثر من ثلاثة مليارات شخص حول العالم على ملازمة بيوتهم، "يهدد البشرية جمعاء".
وتسبّب الفيروس الذي ظهر في الصين في كانون الأول بوفاة نحو 22 ألف شخص.
وتتحمل اوروبا العبء الأعلى في هذه المرحلة حيث سجّلت أكثر من ثلثي الوفيات، وشخّص فيها أكثر من 250 ألف حالة إصابة، أكثر من نصفها في إيطاليا وإسبانيا، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس يوم الخميس الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش.
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