20 مليون درهم لشركة التنمية المحلية “الدارالبيضاء للبيئة” لتعقيم الدارالبيضاء

أعلن مجلس جماعة الدارالبيضاء عن منحه مبلغ 20 مليون درهم لحساب شركة التنمية المحلية “الدارالبيضاء للبيئة”، برسم ميزانية 2020، كما أعلن عن تبرع كافة أعضائه بتعويض شهر لفائدة الصندوق المخصص لتدبير تداعيات جائحة فيروس كورونا بالمغرب.

وعقد مكتب مجلس جماعة الدارالبيضاء اجتماعا، عن بعد، برئاسة عبد العزيز عماري، ومشاركة كافة أعضائه، أمس الأربعاء، حيث تم الاتفاق على منح مبلغ 20 مليون درهم لحساب شركة التنمية المحلية “الدارالبيضاء للبيئة”، برسم ميزانية 2020، بهدف توفير كافة الحاجيات اللازمة من أجل مواصلة تنفيذ برنامج تدخلاتها، على مستوى تطهير، وتعقيم مختلف الإدارات، والمرافق، والأسواق الجماعية في عموم المقاطعات، وكذلك عدد من الفضاءات، والساحات العمومية.

وتم خلال الاجتماع ذاته، بحسب بلاغ لمجلس جماعة الدارالبيضاء، توصل “اليو م24″، بنسخة منه، “مدارسة جملة من المقترحات الرامية إلى إجراء تحويلات، أو إعادة برمجة لاعتمادات، لا سيما منها تلك، التي تهم بعض مجالات التنشيط، ودعم الجمعيات على مستوى ميزانية الجماعة برسم عام 2020، بما يتناسب مع خصوصية هذه الظرفية”.

وقدمت المديرة الجهوية لوزارة الصحة، بصفتها نائبة رئيس جماعة الدارالبيضاء المكلفة بقطاع حفظ الصحة، عرضا حول بعض المعطيات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، والحالة الوبائية في المدينة، والجهود التي تبذلها مصالح الوزارة في هذا المجال، وأيضا مصالح الجماعة المكلفة بحفظ الصحة.