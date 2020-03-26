الموت يخطف من الممثلة نجاة الوافي أعز الناس

أعلنت الممثلة نجاة الوافي، اليوم الخميس، وفاة والدتها، بإحدى المستشفيات بعد صراع طويل مع المرض.
ونشرت نجاة صورة تجمعها بوالدتها الراحلة، وعلقت عليها قائلة: ”إنا لله وانا اليه راجعون، أمي في ذمة الله رحل عنا الطيبين يا زمن”.
وتقدم عدد من أصدقاء نجاة الوافي كالفنان غاني، لطيفة أحرار في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتعازي والمواساة.
ويفرض الوضع الاستثنائي الحالي في ظرف كورونا عدم إقامة جنازة ولا عزاء تجنبا للتجمعات التي قد تتسبب في إنتشار فيروس كورونا.
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