جهة العيون الداخلة تصُد كورونا.. وزارة الصحة: لا إصابة في الجنوب

في الوقت الذي تشهد فيه جهات المملكة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، لازالت جهة العيون الداخلة لم تُسجل إلى حدود الساعة أي إصابة بالفيروس.

وحسب الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الصحة، اليوم الخميس، فإن الجهة الجنوبية خالية من فيروس كورونا في الوقت الذي اعتبرت فيه جهة الدار البيضاء سطات مقدمة الترتيب بـ87 حالة.

وقالت الوزارة في حصيلتها اليومية، إن جهة الدار البيضاء سطات تتصدر أعداد الإصابات بالفيروس فس المغرب بتسجيل 87 حالة، تليها جهة فاس مكناس ب51 حالة، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة 50 حالة، و43 حالة بجهة مراكش آسفي.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، في حصيلتها الأخيرة أن أعداد المصابين بالفيروس في المغرب وصلت إلى 275 حالة مؤكدة، و10 وفيات.