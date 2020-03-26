بريطانيا.. السجن عامين لكل من يسعل في وجه رجال الشرطة أو الطوارئ

قال مدير الإعاء العام في بريطانيا ماكس هيل، اليوم الخميس، إن أي شخص يزعم أنه مصاب بفيروس كورونا ويسعل عمدا في وجه موظفي الطوارئ سيواجه عقوبة السجن لمدة عامين.
وأوضح ماكس هيل أن تقارير “وردت في الأيام الأخيرة عن أشخاص يسعلون في وجه رجال الشرطة وغيرهم من موظفي الطوارئ والعاملين في المتاجر”، مؤكدا أن “المسؤولين عن هذه التصرفات سيواجهون اتهامات بالاعتداء”.
وأضاف هيل أن “موظفي الطوارئ يحظون بأهمية أكثر من أي وقت مضى مع اصطفاف المجتمع في مواجهة وباء كورونا”.
وأشار إلى أنه تم تسجيل تقارير تفيد بأن “أشخاصا يزعمون أنهم مصابون بمرض كوفيد-19، ويسعلون عن عمد في وجوه ضباط شرطة وغيرهم ممن يقفون في الصفوف الأمامية”، مضيفا “سأكون واضحا للغاية: هذه جريمة يتعين وقفها”.
وذكر الادعاء العام أن رجلا (45 عاما) اعترف، أمس الأربعاء، بثلاثة اتهامات بالاعتداء على موظف طوارئ بعد أن زعم أنه مريض بالفيروس، وسعل في وجوه ضباط بشرطة لندن كانوا يعتقلونه لسبب آخر.
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