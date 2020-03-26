نسبة الوفيات بكورونا ترتفع في المغرب.. 3.6% من المصابين قتلهم الفيروس

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع بـ4 حالات، ليصل إلى 10 وفيات منذ ظهور الفيروس في البلاد مطلع شهر مارس الجاري.

ووصلت نسبة الوفيات 3.6 في المائة من مجموع عدد الإصابات التي سُجلت إلى حدود اليوم الخميس، في 275 حالة إصابة.

وقالت الوزارة إن حالات الوفيات كلها كانت بسبب عامل السن أو الإصابة بأمراض مزمنة أو هما معا.

مُقابل ذلك لازالت وزارة الصحة تتبع خطوات 2341 شخص من مخالطي المصابين بالفيروس، وتضعهم تحت المراقبة الطبية، فيما أتم 669 شخص مدة تتبعهم الصحي بعدما كانوا من بين المخالطين للمصابين.