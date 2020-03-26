وزارة الصحة: 72 في المائة من المصابين بكورونا في المغرب تتجاوز أعمارهم 40 سنة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن معطيات جديدة بخصوص المصابين بفيروس كورونا في المغرب، والذين وصل عددهم إلى 275 شخصا.

وقالت الوزارة، في ندوتها اليومية للإعلان عن آخر أرقام الإصابة بالفيروس في المغرب، إن أكثر من 72 في المائة من حالات الإصابة بفيروس كورونا للمغرب، سجلت في صفوف أشخاص يتجاوز عمدهم الأربعين سنة.

يشار إلى أن المغرب وصل اليوم إلى عشر حالات من الوفيات في صفوف المصابين بفيروس كورونا، حيث سجلت حالتي وفاة في مدينة مراكش، وحالة في الرباط وأخرى في الدار البيضاء.

وتقول الوزارة إنها لا زالت تراقب عددا كبيرا من المخالطين للمصابين، لترصد ظهور أعراض الفيروس عليهم خلال فترة حضانته التي تصل إلى أسبوعين، مشيرة إلى أن عددهم وصل إلى 2341 شخص.