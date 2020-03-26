بأزيد من ثمانين حالة.. جهة الدار البيضاء تسجل أكبر عدد من المصابين بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، عن توزيع حالات الإصاب بفيروس كورونا في المغرب، حسب الجهات.

وقالت الوزارة في حصيلتها اليومية، إن جهة الدار البيضاء سطات تتصدر أعداد الإصابات بالفيروس فس المغرب بتسجيل 87 حالة، تليها جهة فاس مكناس ب51 حالة، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة 50 حالة، و43 حالة بجهة مراكش آسفي.

وتوزعت باقي حالات الإصابة بالفيروس على باقي جهات المغرب، باستثناء جهتي العيون والداخلة اللتان لم تسجلا أية حالة لحد الساعة.

وتقول الوزارة إن 72 في المائة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في المغرب يفوق سنها الأربعين عاما، مسجلة ارتفاع عدد الإصابات اليوم بخمسين حالة، لتصل الحصيلة إلى 275 إصابة.

ولا زالت وزارة الصحة تتبع خطوات 2341 شخص من مخالطي المصابين بالفيروس، وتضعهم تحت المراقبة الطبية، فيما أتم 669 شخص مدة تتبعهم الصحي بعدما كانوا من بين المخالطين للمصابين.