عاجل.. عدد إصابات كورونا بالمغرب يرتفع إلى 275 حالة..و4 وفيات جديدة!

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن ارتفاع جديد في أعداد المغاربة المصابين بفيروس كورونا.
وقالت الوزارة اليوم في ندوتها اليومية للكشف عن تطورات الفيروس في المغرب، إن أعداد المصابين بالفيروس في المغرب وصلت إلى 275 حالة مؤكدة، وأربع حالات وفيات جديدة، اثنان منها في مراكش، وحالة في الدار البيضاء وحالة في الرباط، لها علاقة بعامل السن وأمراض مزمنة أو هما معا.
وأوضحت الوزارة أن حالة تماثلت للشفاء، ليصل عدد المتعافين إلى ثمان حالات.
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