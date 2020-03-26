شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يحصد أرواح 662 إيطالياً في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم الأحد إن عدد وفيات وباء فيروس كورونا الجديد زاد 662 في يوم واحد مما رفع الإجمالي إلى 8165.
لكن يبدو أن هناك خطأ في بيانات الوكالة إذ لم تسجل أي حالة وفاة اليوم الخميس في ثالث أسوأ مناطق البلاد تضررا وهي بيدمونت.
وقالت السلطات في بيدمونت، بشكل منفصل، إن عدد الوفيات لديها زاد بخمسين حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقالت الوكالة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 80539 من 74386 في أكبر عدد من الحالات الجديدة في يوم واحد منذ 21 مارس آذار.
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