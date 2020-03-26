شكرا لقرائتكم خبر عن كيف واجه الجزائريون أزمة نقص الكمامات؟ والان نبدء بالتفاصيل

بدأت مجموعة من المتطوعين الجزائريين في صنع كمامات من لفائف ورق المطبخ في محاولة لإيجاد بديل للمنتج الذي يندر وجوده على نحو متزايد، فضلا عن التوعية بأهمية العناية الذاتية.

وقال أحد المتطوعين، إنهم أدركوا عدم وجود كمامات في الصيدليات، فقرروا البدء في المبادرة. وأوضح "لاحظنا ندرة الكمامات على مستوى جميع الصيدليات وفكرنا مع شباب الحي في هذه المبادرة لصنع كمامات من أجل الوقاية".

وقال صيدلي يدعى جمال إن الجزائر، مثلها مثل كثير من الدول الأخرى، تواجه نقصا في الكمامات والقفازات ومواد التعقيم وغيرها من منتجات الوقاية مع تزايد الإصابات والوفيات بسبب الفيروس.

وأضاف "منذ ظهور الوباء ازداد الطلب على الكمامات والقفازات والمحلول الكحولي لتعقيم الأيدي. وكل هذه السلع تشهد ندرة في الوقت الحالي.. ليس فقط على مستوى صيدليات التجزئة بل أيضا على مستوى باعة الجملة".