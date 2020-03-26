شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين : تعافي 6 حالات جديدة من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 6 حالات إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) وإخراجهم من مركز العزل والعلاج . وأكدت أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين 210 حالة حتى الآن معاً ضد الكورونا.

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