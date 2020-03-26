شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا : عقوبة قاسية لمن يسعل في وجه رجال الشرطة والان نبدء بالتفاصيل
قال مدير الادعاء العام في بريطانيا اليوم الخميس إن أي شخص يزعم أنه مصاب بفيروس كورونا ويسعل عمدا في وجه موظفي الطوارئ سيواجه عقوبة السجن لمدة عامين.
وقال ماكس هيل إن تقارير وردت في الأيام الأخيرة عن أشخاص يسعلون في وجه رجال الشرطة وغيرهم من موظفي الطوارئ والعاملين في المتاجر. وأوضح أن المسؤولين عن ذلك سيواجهون اتهام بالاعتداء.
وأضاف هيل في بيان "موظفو الطوارئ يحظون بأهمية أكثر من أي وقت مضى مع اصطفاف المجتمع في مواجهة وباء كورونا".
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