شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تمنع دخول الأجانب لمحاصرة انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الصين أنها سوف تمنع دخول الأجانب حاملي تأشيرات الدخول، وتصاريح الإقامة السارية فى محاولة للحد من اعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد القادمة من الخارج.

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