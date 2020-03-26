دار الإفتاء المصرية: ذكر فيروس كورونا في القرآن افتراء وكذب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قالت دار الإفتاء المصرية، إن ما انتشر على صفحات الفيس بوك من منشور به بعض آيات من القرآن كدليل على أن فيروس كورونا منشور فى القرآن واستخدم صاحب المنشور بعض آيات القرآن ليثبت صحة كلامه مجرد إفتراء وكذب .

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وأضافت في منشور على حسابها الرسمي في الفيس، أن هذا تدليس على القرآن وتحريف لمعنى آيات الله عز وجل، ونحن نؤمن بأن الله عز وجل أمرنا بالأخذ بالأسباب والتوكل على الله والدعاء .

وتابعت "فعلاج هذا الأمر هو اتباع التعليمات الصحية من وزارة الصحة والدعاء إلى الله عز وجل برفع الوباء وليس بنشر الخرافات ومحاولة إثبات شيء ليس له أساس من الصحة" .