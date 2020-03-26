الشرعية تحذر من التفاف الميليشيات على ضغوط إطلاق قيادات الطائفة البهائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

الخليج 365 - وكالات

حذر وزير الاعلام معمر الارياني من مساعي مليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لايران الى الالتفاف على الضغوط الدولية بالإفراج عن قيادات الطائفة البهائية والإبقاء على عائلاتهم ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم المنهوبة.



ونقلت وكالة سبأ الرسمية، عن مليشيا الحوثي تتجه لاطلاق اربعة من قيادات الطائفة البهائية والابقاء على عائلاتهم في معتقلاتها بهدف الضغط عليهم ومنعهم من الحديث عن ظروف اعتقالهم وما تعرضوا له من ابتزاز وتعذيب نفسي وجسدي على يد المليشيا، وذلك في التفاف صريح على تعهداتها بإطلاق كافة المختطفين.

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‏واشار الى ان هذه الجرائم الارهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي بحق الأقليات الدينية والمذهبية ومنها الطائفة البهائية من قتل واختطاف وتعذيب وتهجير هي نفس المنهج والسلوك للجماعات الارهابية الأخرى ولا تقل عنها بشاعة.

وطالب الارياني من المجتمع الدولي بتكثيف الضغوط على المليشيا الحوثية لإطلاق جميع المختطفين من الطائفة البهائية دون تمييز او قيد او شروط وإعادة ممتلكاتهم وأموالهم المصادرة باعتبارهم مدنيين وليسوا اسرى حرب، واعتبار اعتقالهم جريمة مخالفة للمبادئ الإنسانية والاعلان العالمي لحقوق الإنسان.