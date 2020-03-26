شاهد .. تركيا وراء تفشي كورونا في سوريا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - على مدار ٩ سنوات عانت سوريا من أهوال الحرب، التي أشعلها التدخل التركي في الشمال السوري، وآخر تلك الفصول الأمر بوقف محطة مياه العلوك الواقعة شمال شرقي سوريا.



وبحسب فيديو لموقع العين الإخبارية، فإن محطة مياه العلوك تمد النازحين بالمياه على الحدود السورية التركية، ما يُعرض نحو نصف مليون شخص لخطر الإصابة بفيروس كورونا المتفشي في دول العالم.

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