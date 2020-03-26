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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائر تعلن 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت الجزائر، الخميس، 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 25.
وكانت الجزائر سجلت، الأربعاء، حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا الجديد، لشخصين عادا مؤخراً من فرنسا، وهما سيدة من محافظة قسنطينة تبلغ من العمر 58 سنة، ورجل من محافظة تيبازة يبلغ من العمر 42 سنة.
وذكرت وزارة الصحة الجزائرية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 302 حالة، بعد تسجيل 38 حالة جديدة خلال 24 ساعة.
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