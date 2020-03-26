رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بتخصيص 210 ملايين جنيه استرليني لتطوير لقاح مضاد لكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتخصيص 210 ملايين جنيه استرليني لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا.



وأصدر مكتب جونسون بيانا ،الخميس، جاء فيه، إن رئيس الوزراء أعلن التمويل خلال قمة لزعماء مجموعة العشرين.

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وقال جونسون: "إن أطبائنا وممرضاتنا يحاربون الفيروس، وهذا التمويل القياسي سيساعد في إيجاد لقاح للعالم بأسره، والأطباء والباحثون البريطانيون في طليعة هذا العمل".

وأعلنت بريطانيا، الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء كورونا ارتفع إلى 463 حالة، بزيادة 41 خلال 24 ساعة، موضحة أن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 9529 حالة من 8077 الثلاثاء.

وأمر رئيس الوزراء البريطاني، المواطنين، الإثنين، بالبقاء في منازلهم للحيلولة دون انتشار كورونا، وفرض قيوداً على مناحي الحياة اليومية بصورة لم تحدث من قبل.