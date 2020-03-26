كورونا يضرب معسكرا للاجئين الفلسطينيين بلبنان.. والأمم المتحدة تستنفر

شكرا لقرائتكم خبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في لبنان إصابة أحد اللاجئين الفلسطينيين بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها سوف تستنفر كل جهودها لمواجهة الفيروس.

وقال رئيس القطاع الصحي لدى الوكالة الدكتور عبدالحكيم شناعة في بيان أمس إن الحالة جرى اكتشافها لشخص فلسطيني جاء من الخارج أخيرا، وإنه التقط العدوى من خارج لبنان، مشيرا إلى أن وضعه الصحي مستقر وهو قيد الحجر الصحي.

وأكد خلو مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من أية حالة حتى الآن، حيث إن الشخص المصاب ليس من سكان المخيمات، ولم يخالط أحدا.

Advertisements

من جهتها، أعلنت الحكومة الفلسطينية أمس ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية إلى 86 حالة، توفيت حالة واحدة منهم.

وأفاد الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم للصحفيين في رام الله، باكتشاف 15 إصابة بالفيروس في قرية بدو شمال غرب القدس جميعها لمخالطين لسيدة أعلن عن وفاتها أمس الأول، ويتوزع عدد المصابين بين 77 حالة في الضفة الغربية، وتسع في قطاع غزة الذي شهد تسجيل سبع إصابات لرجال أمن خالطوا الحالتين السابقتين.

وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت أمس الأول عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد لسيدة في الستينيات من عمرها من قرية بدو في قضاء القدس.

وجدد وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ مطالبة اسرائيل بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجونها خاصة كبار السن والمرضى والنساء والأطفال.