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صورة تثير عاصفة انتقادات على مسؤول الصحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أثارت صورة للمتحدث باسم وزارة الصحة الإيراني كيانوش جهانبور عاصفة واسعة من الانتقادات، بعدما ظهر وسط حشد من الناس، خلال جنازة، مخالفا كل الإرشادات الصحية التي كررتها وزارة الصحة التي تدعو إلى الالتزام بالتباعد الجسدي.

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وترددت أنباء في الأيام الماضية عن وفاة والد جهانبور، ومن ثم ابنة عمه نتيجة إصابتهما بفيروس کورونا، بحسب ما أفادت شبكة «إيران انترناشيونال»، فيما حذر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أمس أيضا من أن إيران قد تواجه موجة ثانية من تفشي الفيروس المستجد، وقال علي ربيعي للتلفزيون الرسمي «للأسف تجاهل بعض الإيرانيين نصيحة مسؤولي وزارة الصحة وسافروا أثناء عطلة السنة (الإيرانية) الجديدة. هذا قد يؤدي إلى موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا».

وأعلن أن الرئيس حسن روحاني فرض حظرا على أي رحلات جديدة بين المدن، مشيرا إلى أن «المخالفين سيواجهون بالقانون».

ومنعت الحكومة حركة السفر الداخلي والتجمعات التقليدية في المتنزهات خلال عطلة السنة الفارسية الجديدة، فيما شكا عدة مسؤولين إيرانيين من أن مواطنين كثيرين تجاهلوا مناشداتهم بالبقاء في منازلهم وإلغاء خطط السفر في عطلة السنة الفارسية الجديدة، التي بدأت 20 مارس.