روحاني: نحتاج إلى مليار دولار لمواجهة كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده تحتاج إلى مليار دولار للتغلب على فيروس كورونا المستجد، معبرا عن أمله في أن تنجح الجهود الحالية في السيطرة على الفيروس القاتل.

وأكد في تصريحات أمس أنه يطلب موافقة المرشد الأعلى علي خامنئي على منح الحكومة المبلغ من صندوق التنمية الوطني، معتبرا ظروف إيران أفضل من دول عدة رغم العقوبات المفروضة عليها، وأضاف: لدينا عشرات الآلاف من الأسرّة الخالية في مشاف ميدانية جاهزة لأسوأ الظروف.