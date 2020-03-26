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إيران تمنع التنقل بين مدنها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران

أعلنت السلطات الإيرانية أمس فرض المزيد من القيود على التنقل والسفر، وذلك في محاولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وأعلن مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية حسين ذوالفقاري أنه في إطار التدابير الجديدة «سيمكن دخول المدن لسكانها والمقيمين فيها فقط».

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عنه القول في مؤتمر صحفي اليوم «لم نصل إلى ذروة الوباء حتى الآن، ولا يظهر المؤشر المتصاعد لتفشي المرض أي تضاؤل»، وأكد ضرورة تعاون الجميع للوقاية من المزيد من انتشار الفيروس في البلاد.

وحث «أولئك الذين سافروا لقضاء عطلة رأس السنة الفارسية على العودة إلى مدنهم على الفور دون التوقف في أي مدن في طريق عودتهم لديارهم»، وأكد أنه «تم تمديد إغلاق الجامعات والمدارس وكذلك تعليق التجمعات»، مضيفا أن منتهكي هذه الإجراءات سيواجهون عواقب قانونية.

يذكر أن السلطات الرسمية وعلى الرغم من عدم فرض حظر كامل للتجول، والتنقل بين المحافظات، ما أثار انتقادات واسعة في وجهها، دعت الإيرانيين إلى تجنب الأماكن العامة والبقاء في منازلهم في حين تم إغلاق المدارس والجامعات والمراكز الثقافية والرياضية موقتا في جميع أنحاء البلاد.