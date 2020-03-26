التحالف يغلب الخيار الإنساني ويقبل دعوة وقف النار باليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
غلب التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن الخيار الإنساني، واستجاب لنداء الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص باليمن، ودعوة الحكومة اليمنية الشرعية بوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، ودعم الجهود الرامية إلى مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤيد وتدعم قرار الحكومة اليمنية في قبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن ومواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19 -).
وأضاف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي، وتخفيف معاناة الشعب اليمني والعمل بشكل جاد لمواجهة مخاطر جائحة فيروس كورونا ومنعه من الانتشار.
وجاء قرار التحالف العربي بقيادة السعودية بإيقاف الحرب للحد من تداعياتها وانعكاساتها الإنسانية على الشعب اليمني، في هذا الظرف الحرج الذي يشهد فيه العالم انتشار فيروس كورونا، انطلاقا من الدور الانساني تجاه المجتمع الدولي، وتغليبا لمصلحة الشعب اليمني، وبهدف مساعدته على وقف المعاناة والعيش بحياة كريمة.
وأظهرت الاستجابة السريعة للنداءات الدولية التزام التحالف بدوره الإنساني تجاه الشعب اليمني الشقيق، وتقديم المساعدات الإغاثية والعلاجية العاجلة للمتضررين والمصابين، منذ بدء الأزمة اليمنية وحتى الآن، بالتواكب مع الدور الكبير الذي يلعبه مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الانسانية لمواجهة الفيروس وتقديم الخدمات الطبية والبيئة في شتى محافظات اليمن.
أولويات التحالف العربي باليمن:
- دعم الشعب اليمني والسعي للتغلب
- على الوضع الإنساني الصعب
- التصدي لمخاطر انتشار فيروس كورونا
- دعم وتأييد قرار الحكومة اليمنية
- دعم الجهود الدولية لتحقيق
- للسلام والأمن والاستقرار
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