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نصف مليون أصيبوا بكورونا.. ورئيس كوريا الرابح الوحيد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة.

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به يقترب من نصف مليون بنهاية يوم أمس.

وأظهرت بيانات منصة «وورلد ميتر»، الدولية المتخصصة في الإحصائيات أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم يقترب من 472 ألفا حتى السابعة من صباح أمس بتوقيت جرينتش، كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 115 ألفا، وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 21297 حالة.

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ولا تزال الصين تتصدر دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إيطاليا والولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وإيران وفرنسا وسويسرا والمملكة المتحدة.

في المقابل، بات الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن الرابح الوحيد من أزمة كورونا، بعدما كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس أن شعبيته ارتفعت لأعلى مستوى لها منذ أكثر من عام لتصل إلى 5,52%، بسبب تعامل حكومته مع أزمة تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الاستطلاع الذي شمل 1518 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 18 عاما وأكثر، أظهر أن شعبية مون ارتفعت بواقع 2,3 نقاط مئوية مقارنة بالأسبوع الماضي، وقالت منظمة ريال ميتر إن ارتفاع شعبية الرئيس يبدو أنها مرتبطة بالتقييم الإيجابي لتعامل الحكومة مع فيروس كورونا.